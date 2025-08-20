ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ନାଗର ବଦଲା ନେଲା ନାଗିନ, ସିନେମାର ସିନ୍ ରିୟଲ ଲାଇଫରେ ରିଫିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ…

ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାପଟି ଯୁବକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବିଛଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସାପଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସାପ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଫିରୋଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଟୁଣ୍ଡଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆଲିନଗର କୈଞ୍ଜରାରେ ମଧ୍ଯ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାପକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ।

Snake Bite: ମୃତ ସାପ ପାଖକୁ ସାପ ଆସିବା ଘଟଣାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।

କ୍ରୋଧରେ ସେ ସାପକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସାପ ମରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ସାପ ସେଠାରେ ଆସିଥିଲା। ତା’ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ…! ସାପର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଏବଂ କୌତୁହଳର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଯାହାକୁ ପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ,…

ବିପଦ ସାଜି କିଡନୀ ଖରାପ କରୁଛି ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ…

Snake Bite: ଶିବମ୍ କୃଷି କାମ କରୁଥିଲେ। ଶିବମ୍ ନିଷାଦ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ସାପଟି ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ରବିବାର ଦିନ ଆଲିନଗର କାଇଞ୍ଜରାର ରାଜା କା ତାଲ୍ ନିବାସୀ ମହେଶ ନିଷାଦଙ୍କ ପୁଅ ଶିବମ୍ ନିଷାଦ କ୍ଷେତକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସାପ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।

Snake Bite: ଏହା ପରେ, ଶିବମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗ୍ରାର ଏସଏନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାପର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ।

ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାପଟି ଯୁବକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବିଛଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସାପଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ।

Snake Bite: ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟଟି ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଥିଲା। ମୃତ ସାପ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ସାପ ବସିଥିଲା। ଗୁଡିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାପଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।

ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

Snake Bite: ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟଟି ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଥିଲା। ମୃତ ସାପ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ସାପ ବସିଥିଲା। ଗୁଡିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାପଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।

Snake Bite: ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାପଟି ଯୁବକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବିଛଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସାପଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ଶିବମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗ୍ରାର ଏସଏନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାପର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ।

Snake Bite: ରବିବାର ଦିନ ଆଲିନଗର କାଇଞ୍ଜରାର ରାଜା କା ତାଲ୍ ନିବାସୀ ମହେଶ ନିଷାଦଙ୍କ ପୁଅ ଶିବମ୍ ନିଷାଦ କ୍ଷେତକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସାପ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।

ଶିବମ୍ କୃଷି କାମ କରୁଥିଲେ। ଶିବମ୍ ନିଷାଦ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ସାପଟି ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

Snake Bite: କ୍ରୋଧରେ ସେ ସାପକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସାପ ମରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ସାପ ସେଠାରେ ଆସିଥିଲା। ତା'ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ...! ସାପର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଏବଂ କୌତୁହଳର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ମୃତ ସାପ ପାଖକୁ ସାପ ଆସିବା ଘଟଣାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଯାହାକୁ ପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ,…

ବିପଦ ସାଜି କିଡନୀ ଖରାପ କରୁଛି ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ଏସିଆ କପ! ଟିମ୍ ରେ…

Breaking: ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ…

1 of 27,337