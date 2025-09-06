(Video) ହେ ଭଗବାନ୍ ଏମିତିବି ଆସେ ମରଣ! ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବଡ଼ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଗଲା ସାନ ଭାଇ

(Video) ହେ ଭଗବାନ୍ ଏମିତିବି ଆସେ ମରଣ! ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବଡ଼ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଗଲା ସାନ ଭାଇ
ଭୁଲରେ ବନ୍ଧୁକ ଟ୍ରିଗର ଚିପିଦେଲା ସାନ ଭାଇ । ଭୂଇଁ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ୯ ବର୍ଷର ବାଳକ ।
ଚେନ୍ନାଇ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିରସିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା । ଯେଉଁଥିରେ ସାନ ଭାଇ ତା’ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଅଜାଣତରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବସପ୍ପାଙ୍କ ୯ ବର୍ଷର ପୁଅ କରିୟାପା ୭ ବର୍ଷର ସାନ ଭାଇ ସହ ଖେଳୁଥିଲା । ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଏୟାର ଗନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଗିଚାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଭୁଲ ବସତଃ ସାନ ଭାଇର ହାତ ଗନ୍ର ଟ୍ରିଗରରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଗୁଳିଯାଇ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ାଥିବା କରିୟାପା ଛାତିରେ ବାଜିଲା ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୯ ବର୍ଷର ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରିବା ସହ କରିୟାପା ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
Air Gun Firing : ಏಳು ವರ್ಷದ ತಮ್ಮನಿಂದ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ | Karwar | Sanjevani News
— Sanjevani News (@sanjevaniNews) September 5, 2025