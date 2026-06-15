ମୌସୁମୀରେ ବାଇକ ସାଜିପାରେ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ
ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇକର ଟାୟାର, ବ୍ରେକ, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଲାଇଟ ଏବଂ ଚେନ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ବର୍ଷା ସମୟରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସାଜିପାରେ।
Monsoon Bike Care: ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଯେଉଁଠି ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ବାଇକ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖସଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବାଇକର ଅନେକ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବାଇକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାନଯାଏ, ତେବେ ଅଧା ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବା, ଖସିଯିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇକର କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ।
ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ବାଇକ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଇଡରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀରେ ଟାୟାର, ବ୍ରେକ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିପାରିବ।
ଟାୟାର ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଟାୟାର ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ର ଥାଏ। ଯଦି ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ କମିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଥ୍ରେଡ ଘସି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଓଦା ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଖସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଟାୟାରର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସଠିକ ଏୟାର ପ୍ରେସର ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରେକ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବ୍ରେକ ପ୍ୟାଡ ଘସି ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଲ ହେବ।
ବର୍ଷାରେ ହଠାତ ବ୍ରେକ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ରେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ଯଦି ବାଇକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ ଅଛି, ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏକ ଛୋଟିଆ ସର୍ଭିସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ବାଇକ ଚଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ବ୍ୟାଟେରୀ, ଲାଇଟ ଏବଂ ଚେନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ମୌସୁମୀରେ ବାଇକର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହେଡ୍ଲାଇଟ୍, ଟେଲ୍ଲାଇଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଭିଜିବିଲିଟି (ଦୃଶ୍ୟମାନତା) କମିଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକର ଚେନ୍କୁ ସଫା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁବ୍ରିକେଟ୍ (ତେଲ/ଗ୍ରୀଜ୍ ଦେବା) କରି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ବର୍ଷା ଏବଂ କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ଚେନ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ନିୟମିତ ସଫେଇ ଏବଂ ଲୁବ୍ରିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବାଇକ ସ୍ମୁଥ ଚାଲିଥାଏ। ବାଇକର ଖୋଲା ଅଂଶ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କନେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପାଣି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମସ୍ୟାମୁକ୍ତ କରିପାରିବ।