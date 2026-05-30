ସାରା ରାତି AC ଚଲାଇଲେ ବି ବଢ଼ିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି ସ୍ମାର୍ଟ କୁଲିଂ ହ୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ

ଏମିତି AC ଚଲାଇଲେ ବଢ଼ିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ଖରା ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି, ଯାହା ଫଳରେ ଏସି ଆଉ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଯାଇଛି।

କିନ୍ତୁ, ସାରା ଦିନ ଏସି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏସିକୁ ସବୁବେଳେ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କିଛି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଏକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିପାରିବେ।

ରୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ:

ଅନେକ ଲୋକ ଏସି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କବାଟ କିମ୍ବା ଝରକାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପବନ ନିରନ୍ତର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏସିକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଯଦି ରୁମଟି ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହେ ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେବ।

ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର AC ସର୍ଭିସିଂ କରାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ:

ଯଦି ଏକ AC କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସର୍ଭିସିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଥଣ୍ଡା କରିବା କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମଇଳା କଏଲ, ବନ୍ଦ ପାଇପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ସ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ AC ର ସର୍ଭିସିଂ କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଜଣେ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏସି ଚଲାନ୍ତୁ:

ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ AC କୁ ୧୬ କିମ୍ବା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀରେ ସେଟ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରୁମ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବ; କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ପାଇଁ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତି-ସକ୍ଷମ ସେଟିଂ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ରୁମକୁ ଆରାମଦାୟକ ରଖିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପକାଇଥାଏ।

ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏସି ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ:

ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ, AC ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ମଇଳା ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ACକୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ।

ପ୍ରତି କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ।

ଏସି ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ:

ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁମରେ AC ରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଏହା ରୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସେଟିଂରେ AC କୁ ନିରନ୍ତର ଚଲାଇବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏକ କମ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ରାତିରେ ସ୍ଲିପ୍ ଟାଇମର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:

ଆଜିକାଲି, ଅଧିକାଂଶ ଏସିରେ ସ୍ଲିପ୍ ଟାଇମର୍ ଫିଚର୍ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶୋଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟାଇମର୍ ସେଟ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରାତିସାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକାଯାଏ ଏବଂ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ ଆରାମଦାୟକ ରହିଥାଏ।

ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ତେବେ ଏସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ:

ଯଦି ଏସି ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ରିମୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୋର୍ଡରୁ ସ୍ୱିଚ୍‌ରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମୋଡ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଣିପାରେ।

