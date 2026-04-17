ପାଦରୁ ଜାଣିଦେବେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ! ଭବିଷ୍ୟତ ବାବଦରେ ମିଳିଯିବ ସବୁ ସୂଚନା…
ପାଦରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ପାଦଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ଏପରିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥାଏ । ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପର ପାଦର ଆକୃତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କିପରି ଆକୃତି ଓ ସେହି ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହେବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଚପଟା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀମାନ ରହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ଆକୃତି କିମ୍ବା ପାଦର ଚିହ୍ନ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ଗଠନ ବହୁତ ସମତଳ । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଅତି ଦ୍ରୁତ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଏହି ଚିତ୍ର ସହିତ ସମାନ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଅନୁଯାୟୀ-ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ପାଦର ଆକୃତି ଏହିପରି କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିତନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ମିଠା ।
ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ।
ତୃତୀୟ ପାଦ ଅନୁଯାୟୀ-ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଏହିପରି କିଛି ଅଟେ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପାଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାର । ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଓ ଏହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)