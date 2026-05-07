ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ୧୫ ଦିନରେ ଚମକିବ ଚର୍ମ, କେବଳ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଏହି କାମ
ସକାଳର କାକର ଭିଜା ଘାସ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଚର୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଥେରାପିଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଦୈନିକ ମାତ୍ର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା।
Healthy Skin Tips : ସକାଳର ସତେଜ ପବନ, କାକର ଭିଜା ସବୁଜ ଘାସ ଏବଂ ଖାଲି ପାଦର ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ… ଏହା କେବଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିବା ଏକ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଥେରାପିଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଚମକଦାର ତ୍ୱଚା ପାଇବା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ମେକଅପ ଏବଂ ବିଉଟି ପ୍ରୋଡକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଚମକ ଆମ ପାଖପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘାସ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏହାକୁ ଦୈନିକ କେବଳ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କରାଯାଏ, ତେବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁହଁରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ସକାଳର ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଦ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଏହାକୁ ‘ଅର୍ଥଙ୍ଗ’ (Earthing) ବା ‘ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ’ (Grounding) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ମାନସିକ ଚାପ କମିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସଠିକ ରହେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଅଧିକ ସତେଜ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଏ।
ମାନସିକ ଚାପ କମିଲେ ଚର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଘାସ ଉପରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଫଳରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚର୍ମ, ବ୍ରଣ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଯୋଗୁଁ ମୁହଁର ଚମକ ହଜିଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସକାଳର କୋମଳ ଖରା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ରିଲାକ୍ସ ରହେ, ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇବା ପରେ ଚର୍ମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଫା ଏବଂ ଗ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି।
ଆଖି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖାଲି ପାଦରେ ଘାସ ଉପରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ବଡ଼ବଡୁଆମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳୁ କାକର ଭିଜା ଘାସ ଉପରେ ଚାଲିବା ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭଲ। ଯଦିଓ ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁକରୀ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ତଥାପି ସକାଳର ସତେଜ ପବନ, ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସହିତ ସଠିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଚର୍ମ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯାଏ।
ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ସଫା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଘାସ ସଫା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଅଳିଆ ବା କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଅନୁଚିତ। ଆରମ୍ଭରୁ ଦୈନିକ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଯଥେଷ୍ଟ, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଚର୍ମର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ମେକଅପ୍ରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସକାଳର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ମୁହଁକୁ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଫେରିଆସିବ, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି।