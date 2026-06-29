ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଶି ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା, ପରିବାରର ୨ ଗୁରୁତର
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋମବାର ଦିନ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ପିଟି ପିଟି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଦିନ କିଛି ମୁଖାପିନ୍ଧା ବଦମାସ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରୁ ମାତ୍ର ୩୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି।
ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାର କୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ। ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ବାପା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହଠାତ୍ ଘରେ ପଶି ଲୁହା ରଡ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ (AIIMS) ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଖବର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି।