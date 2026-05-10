ରିଲ୍ସ ନେଇଗଲା ଜୀବନ, ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନର ଗେଟରେ ଓହଳି ମାରିଥିଲେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଆଉ ତା’ପରେ…

By Jyotirmayee Das

Live Death Video: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ନିଶା ଆଜିକାଲି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ରିଲ୍ସ ଏବଂ କିଛି ଲାଇକ୍ ଆଶାରେ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଝୁଲି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଳଧାରଣା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଖମ୍ବ ସହିତ ଯୁବକ ଜଣକ ଜୋରରେ ପିଟି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁର ଦୃଶ୍ୟ

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଯୁବକ ଜଣକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନର ଗେଟ୍‌ରେ ଲଟକି ବାହାରକୁ ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଥିଲା। ଏହି ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ‘ଲାଇକ୍ସ’ ବଡ଼ କି?

ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ରିଲ୍ସର ପାଗଳାମି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରୁଛି। ଟ୍ରେନ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା, ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନରେ ସେଲଫି ନେବା ଏବେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷଣିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ୟୁଜରମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ରୋଧ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “କିଛି ଲାଇକ୍ସ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲିଯିବା ବୋକାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।

 

