ଟ୍ରେନ ସାମନାକୁ ଡେଇଁ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସିସିଟିଭରେ ଫୁଟେଜ କଏଦ
ସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ: ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲେ ଯୁବକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପଞ୍ଜାବର ଶିୱାଲା ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକଜଣକ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତା’ ଚକ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (Post-mortem) ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯୁବକଜଣକ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି।