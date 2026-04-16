‘ବ୍ଲଡ୍ କିକ୍’ କ’ଣ? ଯାହା ନିଶାରେ ଯୁବପିଢ଼ୀ ପାଗଳ, ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି
ନିଜ ଦେହରେ ନିଜ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭୋପାଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଧାରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ “ବ୍ଲଡ୍ କିକ୍” ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶାର କୌଣସି ସାଧାରଣ ରୂପ ନୁହେଁ; ଏଥିରେ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ସାମିଲ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଦ କିମ୍ୱା ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଶାଠୁ ବି ଏହା ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ।
କିନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମାନ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଜବ ଅଭ୍ୟାସରେ, କିଛି ଯୁବକ ନିଜ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ କାଢ଼ି ଏହାକୁ ପୁନଃ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ କ୍ଷଣିକ ଅନୁଭବ ଖୋଜନ୍ତି।
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପରଠାରୁ, ଗାନ୍ଧୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏପରି ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପରିବାର କେବଳ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଏ ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପାରମ୍ପରିକ ନିଶାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ:
ହମିଦିଆ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ପଦାର୍ଥ ଅପବ୍ୟବହାରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ମାମଲା। ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ; ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଛୁଞ୍ଚି ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ।
ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଶରୀରରେ ନିଜ ରକ୍ତ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ, ଏହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଫାଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଜେପି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଆଚରଣଗତ ନିଶା ଯାହାର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ରକ୍ତ ଟାଣିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ତା’ପରେ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବନା ବିଷୟରେ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର। ବାରମ୍ବାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ସାରା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିପାରେ। ସେପ୍ସିସ୍, HIV ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିରା କ୍ଷତି, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ବିଫଳତାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେନାହିଁ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ; ଏହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ। ଏହାର ମୂଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଡିପ୍ରେସନ୍, ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ।
ମୂଳତଃ, ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆରାମର ଆବରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଅଜବ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଏକ ଆଚରଣ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
ଡକ୍ଟର ଜେପି ଅଗ୍ରୱାଲ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି: ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖେ, ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।