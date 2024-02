YouTube Down in India: ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବାରେ ଦେଖାଦେଲା ସମସ୍ୟା, ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ୟୁଜର୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଗୁଲର ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆକ୍ସେସ କରିବାରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି Downdetector ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦ ୟୁଜର୍ସ ଡାଉନ ଡିଟେକ୍ଟର ସର୍ଭିସରେ ଅସିଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖାଯାଉନି । ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସସମ୍ୟା କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି । YouTube Studio ରେ ୟୁଜର୍ସ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପିୟର ହୋଇପାରୁନି ।

hello is youtube down again? After uploading, the video doesn't appear on YT Studio web or APK

ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୁଗୁଲ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଟେକନିକ କାରଣରୁ ଆସିଛି । ତେବେ Downdetector ମୁୁତାବକ, ୭୨ ପ୍ରତିଶତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସର୍ଭିସରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ସେହିପରି ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସର୍ଭର କନେକ୍ଟ କରିବାରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏଥିସହ ୫ପ୍ରତିଶତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ୱେବସାଇଟକୁ ଆକ୍ସେସ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ।

YOUTUBE IS DOWN! IS ANYONE ELSE HAVE THIS ISSUE WE CANT UPLOAD SHORTS OR GO LIVE @TeamYouTube @YouTubeCreators

— Grace Aggro (@AggroPlays) February 27, 2024