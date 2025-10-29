Be Careful: ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲୁଛି ‘ଘୋଷ୍ଟ୍ ନେଟୱାର୍କ’! ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହୋଇଯିବ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ, ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ YouTube ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାଲୱେରର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକମାନେ YouTube ରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ମାଲୱେର୍ ଅଭିଯାନ ପତା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ YouTube ଘୋଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ କୁହାଯାଏ।

ଏହି ନେଟୱାର୍କ ନକଲି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଏବଂ ପାଇରେଟେଡ୍ ବା ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ମାଲୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି। ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟର ଗବେଷକମାନେ ଏହାର ଏବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ନେଟୱାର୍କ କିପରି କାମ କରୁଥିଲା?

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନେଟୱାର୍କ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଜାର ହଜାର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରେଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଭିଡିଓ ସହିତ, ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ Microsoft Office ପରି ସଫ୍ଟୱେର୍ ର କ୍ରାକ୍ ସଂସ୍କରଣ ବା ଅପଡେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ Google Drive କିମ୍ବା Dropbox ରୁ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କହିବେ। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ମାଲୱେର୍ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଗଲା। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏହାକୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ପାସୱାର୍ଡ, କୁକିଜ୍ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ଆଦି ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲେ ।

ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନକଲି କମେଣ୍ଟ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା

ହ୍ୟାକରମାନେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଭିଡିଓ ତଳେ ନକଲି କମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ ଏକ ସଂଗଠିତ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଡିଲିଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା YouTube ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରୁ ସମାନ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଫାଶରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଥିଲା।

ଏପରି ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ

ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଠକେଇ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ, ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହେଉଛି ଫ୍ରି କିମ୍ବା କ୍ରାକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା। କାରଣ ଏହି ଟିକିଏ ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିପାରେ ।

 

