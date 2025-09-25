YouTube ଆଣିଲା ଜବରଦସ୍ତ AI ଫିଚର୍, ଏଣିକି ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଦେଖିପାରିବେନି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ
ଏଡଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ଫୋନରେ କରିବନି ଶୋ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: YouTube ଆଣିଲା ଜବରଦସ୍ତ AI ଫିଚର୍ । ଏଣିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଏଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏହାର ଏଜ୍ ଏସ୍ଟିମେସନ୍ ଟୁଲ୍ରେ ଏକ ନୂଆ AI ଫିଚର୍ ଯୋଡିଛି, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ।
ଏହି AI ଟୁଲ୍ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ୟୁଜରମାନଙ୍କ YouTube ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଯଦି କେହି ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଡଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ।
Google ଏପରି ଛୋଟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରରେ AI ଟୁଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି: 9To5Google ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ Reddit ଉପଭୋକ୍ତା YouTube ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ପପ୍-ଅପ୍ ବକ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟିଂସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ପପ୍-ଅପ୍ ମେସେଜରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମେସେଜରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ AI ଉପକରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ।
YouTube ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳକ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲା।
ଅନେକ ନାବାଳକ ପ୍ରାୟତଃ ମିଥ୍ୟା ବୟସ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କ YouTube ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଡଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଶୋ କରେ।
ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ YouTube AI ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ନୂତନ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରରେ ନାବାଳକ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ।
AI ଟୁଲ୍ ସେଟିଂସ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି କି: ଯଦି AI ଟୁଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜଣେ ନାବାଳକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଏହାର ସେଟିଂସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାବାଳକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।
ତଥାପି ଯଦି ଜଣେ ବୟସ୍କ ୟୁଜରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ନାବାଳକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହାକୁ ଏକ ବୟସ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୁନଃପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
AI-ଚାଳିତ ଏହି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥ୍ୟ, ଭିଡିଓ ସନ୍ଧାନ, ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜଣେ ନାବାଳକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ।
YouTube କଣ କହିଲା: ୟୁଜରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଆଧାରରେ YouTube କହିଛି ଯେ ଅନେକ ବୟସ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲବଶତଃ ମାଇନର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହିପରି ୟୁଜରମାନେ ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ର, ସେଲଫି, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିବରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅପଲୋଡ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ବୟସ୍କ ମାନକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଜଣେ ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାଇନର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଡଲ୍ପ୍ରଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ।