ଆଉ ଶସ୍ତା ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ? ଏବେ ୟୁଜର ଭରିବେ ମୋଟା ଫି
ବିନା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣାରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ଲାନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
YouTube Premium Plan Price Hike : ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ (YouTube) ତା’ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, କମ୍ପାନି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା ନକରି କେବଳ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମେରିକାରେ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ପରେ ଏହା କମ୍ପାନିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଏହା ସହିତ ଆପଲ୍ (Apple) ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି’ ବାବଦରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ଲାନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସ ୧୩.୯୯ ଡଲାରରୁ ୧୫.୯୯ ଡଲାର ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ୨୬.୯୯ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଛାତ୍ର ଓ ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରତି ମାସ ୧ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି ।
ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଭାରତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରିମିୟମର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାର ତୁଳନାରେ ଭାରତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତି ମାସ ୧୨୯ ଟଙ୍କା, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ୍ ୧୮୯ ଟଙ୍କା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ଲାନ୍ ୭୯ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଯଦିଓ ଭାରତରେ ଏବେ ଦର ବଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପାନି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଯଦି ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।