Youtube Shorts ନା Instagram Reels, କେଉଁଠାରୁ ଲୋକ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ୯୦% ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଜାଣନ୍ତିନି ଏହି କଥା
Social Media Income Tips:ସର୍ଟ ଭିଡିଓ କ୍ଷେତରେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କରାଯାଏ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। YouTube Shorts ହେଉ କିମ୍ବା Instagram Reels କ୍ରିଏଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସମ୍ଭାବନା ଉଭୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା …
YouTube Shorts ୨୦୨୧ ମସିହାରେ Google ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। YouTube Shorts Fund ଏବଂ ପରେ Revenue Sharing ମଡେଲ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଯାହା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାର ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଯେତେବେଳେ YouTube Shorts ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟର ପ୍ରାୟ ୪୫% ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି।ଯଦି ଜଣେ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଲଗାତାର ଭାଇରାଲ ହୁଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ୨୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିବା ସମ୍ଭବ।
YouTube ର ରେ ଏକ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସୁପର ଥାଙ୍କସ୍, ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି,YouTube Shorts ଅଧିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଜଗାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ କାରଣ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସନ୍ଧାନ ଉଭୟ ସୁଦୃଢ଼।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ,Instagram Reels ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। Reels ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା କରିପାରିବେ। Meta ପୂର୍ବରୁ ଏକ Reels ବୋନସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଦେଶରେ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୩୦୦,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ।
ଭାରତରେ, ରିଲ୍ସ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ଅନୁସରଣକାରୀ ଏବଂ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରୋଜଗାର ଅନୁସରଣକାରୀ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେତେବେଳେ YouTubeରେ ରୋଜଗାର ଭିୟୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ସିଷ୍ଟମରୁ ଆସିଥାଏ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, YouTube Shorts ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ ମଡେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ, କ୍ରିଏଟରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଂଶ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Instagram ରେ ରୋଜଗାର କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସୀମିତ।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ YouTube Shorts ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେବେ Instagram Reels ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପରିଚିତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।