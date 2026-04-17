ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ YouTube Shorts, କମ୍ପାନୀ ଆଣିଲା ନୂଆ ସେଟିଙ୍ଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଅନ୍
YouTube Shorts ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: YouTube Shorts ଦେକି ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ Shorts ଦେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର YouTube ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ପାରିବେ।
ପ୍ରକୃତରେ, YouTube ପୂର୍ବରୁ Shorts ପାଇଁ ଏକ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟେ ସେଟ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଚରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ସୀମା ୧୫ ମିନିଟ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଜିରୋରେ ସେଟ୍ କରିବାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ Shorts କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ରୋଲଆଉଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କେଉଁ ମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ଏହି ଫିଚର:
ଯେଉଁମାନେ Shorts ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାପାମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ Shorts ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି।
ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ YouTube ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ Shortsକୁ ଜିରୋରେ ସେଟ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। Shorts ପାଇଁ ଟାଇମ ଲିମିଟ୍ ଜିରୋରେ ସେଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ, Shorts ଆଉ ଫିଡରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏକ ପପ୍-ଅପ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କ ସୂଚନା ଦେବ ଯେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଜିରୋରେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଟିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇପାରିବେନି ଲିମିଟ୍:
ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ Shorts ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟକୁ ବାଇପାସ୍ କରିପାରିବେ, ତେବେ ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ। Google Family Link ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ଟିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଟାଇମରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବାପାମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ସେଟିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଟାଇମ୍ ଲିମିଟକୁ ଜିରୋରେ କିପରି ସ୍ଥିର କରିବେ:
ଯଦିଓ YouTube Shorts ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ସ୍ଥିର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏହା ସେଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହି ଟାଇମରକୁ ଜିରୋରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ YouTube ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେଟିଂସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ମେନୁ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଏକ ସମୟ ପରିଚାଳନା ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପରେ, “ଡେଲି ସର୍ଟସ୍ ଫିଡ୍ ସୀମା” ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାଖରେ ଥିବା ଟୋଗଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଦେଖିବେ; କେବଳ “ଜିରୋ ମିନିଟ୍” ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ, ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ Shorts ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ।