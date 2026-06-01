youtubeର ଏହି ସିକ୍ରେଟ ଉପାୟ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାପୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆପଣ ବି ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ କମେଇ

ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସହଜ ମଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।

By Priyanka Das

YouTube Earning : ଆଜିର ସମୟରେ YouTube କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଏବଂ AI ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ଉପଲବ୍ଧତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଚେହେରା ନ ଦେଖାଇ, ଦାମୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ନିଜର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ‘ଫେସଲେସ୍’ (ଚେହେରା ନ ଦେଖାଇ) ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।

ଫେସଲେସ୍ YouTube ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଲୋକପ୍ରିୟତା କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି?

ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସହଜ ମଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ AI ଆଧାରିତ ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡିଓ (ତଥ୍ୟମୂଳକ ଭିଡିଓ), ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଟେକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନର୍, ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା, ଟପ୍-୧୦ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଳ୍ପ କହିବା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ରହିଥାଏ, ନା କି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ।

AI ସହାୟତାରେ ମିନିଟ୍ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ଭିଡିଓ

ଭିଡିଓ ତିଆରିର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଭଲ ବିଷୟ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ହୋଇଥାଏ। ChatGPT, Gemini ଭଳି AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ AI ଭଏସ୍ ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ ସେହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଭଏସ୍‌-ଅଭର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସୁବିଧା ଏବେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାପରେ AI ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ, ଆନିମେସନ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଯୋଡ଼ି ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତି। କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ କେବଳ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ

ଆରମ୍ଭରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ କ୍ରିଏଟର ଏକ ଭିଡିଓକୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତି। YouTube Shorts ଭଳି ଫର୍ମାଟ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ପବ୍ଲିସ କରାଯାଇପାରିବ।

YouTube ରୁ ଆୟ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ

ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ YouTube ର ମୋନେଟାଇଜେସନ୍ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିନିଏ, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍‌ସର୍‌ଶିପ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୋଶନାଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ଆୟର ପରିସର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ।

ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ’ କରିବେ?

ସଫଳତା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ବାଛିବା ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଫେସଲେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବା ପରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗ୍ରୋଥ୍‌ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

କେବଳ AI ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଯଦିଓ AI ଭିଡିଓ ନିର୍ମାଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କପି-ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ନୁହେଁ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ୟୁନିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ YouTube ର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହାସଲ କରିବାରେ କିଛି ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

ଆଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍‌ର ପରିଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। AI ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ସମ୍ବଳରେ ନିଜର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ସହିତ ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ।

 

