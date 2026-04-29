ଲିଜେଣ୍ଟ କପିଲ ଦେବ ଓ ଧୋନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାପା ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା…
‘ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର’
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା କ୍ୟାପଟେନ କପିଲ ଦେବ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାପା ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ସିକ୍ସ ହିଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ । ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ବାପା ୟୁଗରାଜ ସିଂହଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ।
ପ୍ରୋଡକାଷ୍ଟରେ ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କପିଲଦେବ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କପିଲ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଟ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରେଟ କ୍ୟାପଟେନ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ ଘଟିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ ଧୋନିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର କହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାପା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ବୋଲି ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର। ଭାରତକୁ ସେ ବହୁ ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚରେ ୧୦୦ ଓ ୫୦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗେମକୁ କେମିତି ଫେରିହେବ, ସେ କଳା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ବିଶ୍ୱକପ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅଭିଷେକ।
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୦୪ ମସିହାରୁ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଇପିଏମ୍ ଖେଳ ଦେଖୁଛି। ଖେଳିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଫୁଟୱାକ ଠିକ କାମ କରୁନଥି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସମୟ ମିଳିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସଞ୍ଜୁ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫୁଟୱାକ ଠିକ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ଏପରିକି କିଛି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ତା’ପରେ ସଞ୍ଜୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚରେ ଫ୍ଲ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଯାହା ଟି-୨୦ ବଶ୍ୱକପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭମନ ଗିଲ ହେଉ ବା ଅଭିଷେକ ଏମାନେ ବହୁ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ମ୍ୟାଚରୁ ଜାଣିଛି। ଏମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବଲକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ଦେଲି। ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ଅଭଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ମୋର (ଯୁବରାଜ)ଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ରନ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା କପିଲ ଦେବ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ ଧ୍ୱନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ବାପା ୟୁଗରାଜ ନାନା ବୟାନବାଜୀ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବରାଜଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।