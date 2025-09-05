‘ପଛରୁ ଛୁରା ମାଡ଼ କରନ୍ତି କୋହଲି’- ରନମେସିନ ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଟ ବୟାନ ଦେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି, କାହିଁକି…

ଯୁବରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିଥିଲେ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଉଭୟ କେବେ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ।

ଯୁବରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ, ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି।

‘ସମସ୍ତେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

GST ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏତିକି କୋଟି ହେବ…

‘ବାପା-ମାଆ ବା ଶାଶୁ-ଶଶୁରଙ୍କ ସହ ସମୟ…

ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ଇନସାଇଡ ସ୍ପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ସଫଳତା, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୌରବ ଆଗରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଛୁରି ମାରନ୍ତି, ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ’।

ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆସନ ହଡ଼ପ କରିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି କରିଛନ୍ତି’।

ଯେତେବେଳେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ୨୦୧୭ରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୧୭ ମଧ୍ୟରେ ୨୪ ଟି ୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ଯେଉଁଠାରେ କୋହଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଯୁବରାଜ କେବଳ ୩ଟି ଟି ୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ୧୧ ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ୨୦୧୪ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଯୁବରାଜ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଖେଳିଥିଲେ।

ଯୁବରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୦ ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୩୩.୯୨ ହାରରେ ୧୯୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ତାହାସହ ୩୦୪ ଟି ଦିନିକିଆରେ ୩୬.୫୫ ହାରରେ ୮,୭୦୧ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟି ୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ, ଯୁବରାଜ ୫୮ ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୮.୦୨ ହାରରେ ୧,୧୭୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

GST ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏତିକି କୋଟି ହେବ…

‘ବାପା-ମାଆ ବା ଶାଶୁ-ଶଶୁରଙ୍କ ସହ ସମୟ…

ଜାଣିଛନ୍ତି! T- Shirt ରେ ‘T ‘…

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଲୋନ ନେଉଥିଲେ…

1 of 26,025