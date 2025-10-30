ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳି ନିଜେ କରିଥିଲେ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ଵାସ କରିବେନି ଆପଣ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳି ନିଜେ କରିଥିଲେ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ କିଏ ବା ଜାଣେ? ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ନାମ ମନେ ପଡ଼େ। ୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭୁଲିବା ସହଜ ନୁହେଁ ସେ ମଇଦାନରେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭାବପ୍ରବଣ

କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ନାୟକଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏହି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ।

ବାପାମାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର: ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଯୋଗରାଜ ସିଂହ କେବଳ ଜଣେ ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟର ନଥିଲେ ବରଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ବହୁତ କଠୋର ଏବଂ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଯୁବ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ସେହି ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିତାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND vs AUS Live: ବୋଲିଂ କରିବ ଭାରତ,…

ପିରିୟଡ୍ସ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ, ଦିଅ ପ୍ରମାଣ, କପଡା…

ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଝଗଡା: ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଯୁବରାଜ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଝଗଡ଼ା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଘରେ ଶାନ୍ତିର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୪/୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକାଠି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିଚାଲିବେ ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି।

କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ରାଗ: ଯୁବରାଜଙ୍କ ପିତା ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କ ସମୟର ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କ୍ରିକେଟ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁ ଯାହା ସେ ନିଜେ ପୂରଣ କରିପାରି ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋ ବାପା ଜଣେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବି।

ଯଦିଓ ଏହି କଠୋରତା ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଯୋଗରାଜ ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ସହିତ, ଯୁବରାଜ ଭାରତର ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ରହିଗଲା। ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।

ଛାଡପତ୍ର ପରେ ଯୁବରାଜ: ଯେତେବେଳେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପିତାମାତା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଶବନମ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶବନମ୍ ଏକାକୀ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ଥରେ କହିଥିଲେ, “ମୋ ମାମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିନଥିବେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି।

You might also like More from author
More Stories

IND vs AUS Live: ବୋଲିଂ କରିବ ଭାରତ,…

ପିରିୟଡ୍ସ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ, ଦିଅ ପ୍ରମାଣ, କପଡା…

ଥରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ସେନାଙ୍କ…

PM Kisan Yojana: ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ…

1 of 14,868