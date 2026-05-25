ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ନିଆଁ ଯୁବରାଜ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଲେ, ‘ଚପଲରେ ମାରିବି’
Yuvraj Singh: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଲାଇନଅପ୍ ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୁଡ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲର ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏପରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯୁବରାଜ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇବା କଥା କୌଣସି ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି।
ଯୁବରାଜ ସିଂ ଯେଉଁ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ରାଗିକି ନିଆଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ ଏକ ଖାସ୍ ‘ପଞ୍ଜାବ କନେକ୍ସନ’ ରହିଛି। ଯୁବରାଜ ସିଂ ଯେଉଁ ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚପଲ ମାରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍।
ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ
ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍… ଏହି ତିନିଜଣ ଯାକ ଖେଳାଳି IPL ୨୦୨୬ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଛି।
ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍ଙ୍କ ଫଟୋରେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ‘ଚପଲ’ କମେଣ୍ଟ
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିବା କଥା କେବେ ଏବଂ କାହିଁକି କହିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ହରପ୍ରୀତ ଏହି ଫଟୋର କ୍ୟାପସନରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ‘ସ୍ଲଗର’ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ‘ବ୍ଲଗର’ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ସିଂ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଫଟୋରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ- “ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।” ତେବେ ଯୁବରାଜ ଏହା ମଜାରେ ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
IPL ୨୦୨୬ରେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ତ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ କେବଳ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହିଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରହିଛି। IPL ୨୦୨୬ର ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୧୧ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୩୬୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆର୍ଯ୍ୟ । ସେହିପରି ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୮.୬୪ ହାର ଓ ୧୦.୨୦ ଇକୋନୋମିରେ ୫୪୧ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ମାତ୍ର ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ, ଯାହା ବେଶ୍ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍।