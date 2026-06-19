ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ !
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଗାଙ୍ଗୁଲି !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ୨୦୨୭ ମସିହାରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ରେ ନିଜର କୋଚିଂ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (Delhi Capitals) ଦଳର କୋଚ୍ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ (JSW) ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ପରିଚାଳନା ଭାର ହାତକୁ ନେବା ପରେ, ଯୁବରାଜ ସିଂହ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ (ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ) ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ୨୦୬ ସିଜିନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଦଳ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେମାଙ୍ଗ ବଦାନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏବେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଦଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ଦୁଇଟି ଖରାପ ସିଜିନ୍ ପରେ ଦଳକୁ ପୁଣି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ସୂଚନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ରେ ଯୁବରାଜଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ (JSW) ର ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ‘ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍’ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଦଳକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଦଳର ଡିଗ୍ଆଉଟ୍ (କୋଚିଂ ଟିମ୍) ରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଜୋର୍ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳରେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍କୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲା। ଦଳର ଏହିଭଳି ଅସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିକଟରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ (SA20) ଲିଗ୍ରେ ପ୍ରେଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳର କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ସହ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।