ସ୍ମୃତି-ପଳାଶଙ୍କ ବିବାଦରେ ଚହଲ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି! କହଲେ “ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ପବ୍ଲିକ କରିଦେବି…”!
ସ୍ମୃତି-ପଳାଶଙ୍କ ବିବାଦରେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରଦା ପଛରେ କ’ଣ ଚାଲିଛି ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଗୁଜବ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ କେହି ସଠିକ ସତ କଣ, କେହି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆରଜେ ମହବିଶ ଏବେ ବିବାଦରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମିକା, ଆରଜେ ମହବିଶ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ, ଯଦିଓ ଏକ ମଜାଦାର ଢଙ୍ଗରେ, ସମଗ୍ର ପୁରୁଷ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ମହବିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ କୌଣସି ଝିଅକୁ ମେସେଜ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ।
ଏହା ଲେଖିବା ସମୟରେ, ଏହି ଭିଡିଓଟି 1.25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ପାଇସାରିଛି, ଏବଂ ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି । ଆପଣ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ।
ପଲାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିବାହରେ ସତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ପଲାଶ ମୁଛଲ ନଭେମ୍ବର 23 ରେ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଯେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ପଲାଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ଚାଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପଲାଶ ଜଣେ କୋରିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ଲର୍ଟ ଚାଟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପଲାଶଙ୍କ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭଉଣୀ ପଲକ ଏକ ଛୋଟ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ପଲାଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।