ସୁପର୍ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ‘ଦଙ୍ଗଲ’ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାୟରା କଲେ ବିବାହ, କ୍ୟାରିୟରର ଶିଖରରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନେଇଥିଲେ ସନ୍ୟାସ
ମୁମ୍ବାଇ: ସୁପର ହିଟ “ଦଙ୍ଗଲ” ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାୟରା ୱାସିମ୍ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଜାୟରାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଜାୟରା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜାୟରା ୱାସିମ୍ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ବିବାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଫଟୋରେ ଜାୟରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ଜାୟରା ନିକାହ୍ନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ଜାୟରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଫଟୋରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଜାୟରା ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। “ଦଙ୍ଗଲ” ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।” ଜାୟରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କମ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ଫଟୋରେ, ଜାୟରା ୱାସିମ ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଅଫ୍-ଧଳା ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି।
କ୍ୟାରିଅରର ଶିଖରରେ ବିରତି
ଜାୟରା ୱାସିମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଉଭୟରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଶିଖରରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। “ଦଙ୍ଗଲ” ଏବଂ “ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର” ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେବା ପରେ, ଜାୟରା ଶିଳ୍ପ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଜାୟରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସକ୍ରିୟ, କେବଳ ଉଦ୍ଧୃତିର ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି।
