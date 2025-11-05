ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, କ୍ଷୋଭ କଲେ ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ଜରଦାରୀ, କହିଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର…

ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, କ୍ଷୋଭ କଲେ ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ଜରଦାରୀ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଣିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ପାଣିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି ଭାରତ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତିସଂଘର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଣିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

୨୪ କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିପଦରେ: ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ୨୪ କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏଥିସହ ସେ ଭାରତକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Winter Tips: ଶୀତଦିନେ ଏମିତି ଚଲାନ୍ତୁ…

BJP ଉପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ:…

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ: ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପରି ଚାପ ରଣନୀତିକୁ କେବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭଙ୍ଗ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । ସେ ଏହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ଜୀବନଜୀବିକା ବିପଦରେ: ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଣିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜଳ ପାଇବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଭଳି ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରିବ।

କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ: କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପରେ, ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ।

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି: ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୦ ରେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଛଅଟି ନଦୀର ଜଳ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାସ, ରବି ଏବଂ ସତଲେଜ ନଦୀ ଭାରତକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚେନାବ, ଝେଲମ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା।

 

You might also like More from author
More Stories

Winter Tips: ଶୀତଦିନେ ଏମିତି ଚଲାନ୍ତୁ…

BJP ଉପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ:…

ମିଳିଲା ୩ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଦେଖି…

ଆଉ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ…

1 of 14,275