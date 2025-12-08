ଏ କ’ଣ କହିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ରାଗରେ ଗର ଗର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବନ୍ଦ ହେବନି ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ବାଟ କରିବେ ନିଜେ !
ରାଗରେ ଗର ଗର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବନ୍ଦ ହେବନି ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ
Donald Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ତାହା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲେନ୍ସକି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନାହାଁନ୍ତି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଟିକେ ସହଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହଜ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସମେତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଢ଼ି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିରାଶ। ରୁଷର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି।”
ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରଦର୍ସ ଚୁକ୍ତି: ୱାର୍ନର ବ୍ରଦର୍ସ ଡିସ୍କଭରୀଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ’ଣ ହୁଏ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାର୍କେଟ୍ ସେୟାର ବହୁତ ବଡ଼, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ।”
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଶ୍ରେୟ ନେଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଥିଲେ। ତଥାପି, ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଛକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଆମେରିକାର ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଉଭୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲେ ।