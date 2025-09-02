ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ବର୍ଷେ ପରେ ଘରବାହୁଡ଼ା କଲେ ଏହି ଖେଳାଳି

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ବର୍ଷେ ପରେ ଘରବାହୁଡ଼ା କଲେ ଏହି ଖେଳାଳି
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ସିଆନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଅଛି ଏବଂ ଏକତରଫା ODI ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଏହା ଏବେ T20I ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।
ଆୟୋଜକ ଜିମ୍ବାୱେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ଦଳର କମାଣ୍ଡର ଡ୍ୟାସିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ସିକନ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ସେହି ସିରିଜ୍ ରେ, ଦଳକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସିଆନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ଏହି T20I ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୨ ମଇ ୨୦୨୪ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପରେ ଟି୨୦ ଦଳକୁ ପୁନରାଗମନ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଟେଲର ମଧ୍ୟ ପୁନରାଗମନ କରୁଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଟି୨୦ ହରାରେ ଖେଳାଯିବ
ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ ଏବଂ ତାଡିୱାନାଶେ ମାରୁମାନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଗତ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଖେଳିଥିବା ନ୍ୟୁମାନ ନ୍ୟାମହୁରୀ, ୱେସ୍ଲି ମାଧେଭେରେ, ଭିନସେଣ୍ଟ ମାସେକେସା ଏବଂ ତାଫାଡଜୱା ସିଗାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ହରାରେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଫ୍ରିକା ଯୋଗ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ଜିମ୍ବାୱେର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ: ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ବ୍ରାଏନ୍ ବେନେଟ୍, ରିଆନ୍ ବର୍ଲ୍, ବ୍ରାଡ ଇଭାନ୍ସ, ଟ୍ରେଭର୍ ଗ୍ୱାଣ୍ଡୁ, କ୍ଲିଭ ମାଡାଣ୍ଡେ, ଟିନୋଟେଣ୍ଡା ମାପୋସା, ତାଡିୱାନାଶେ ମାରୁମାନି, ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍ ମାସାକଡା, ଟନି ମୁନିଙ୍ଗା, ତାସିଙ୍ଗା ମୁସେକିୱା, ମୁଜାରାବାନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଜାରାବାନି, ଡିଆନ୍ ମାଇର୍ସ, ରିଚାର୍ଡ ଏନ।