‘ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ’; ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2026 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ, ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ, ଜିମ୍ବାୱେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁପର 8ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏବେ, ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ଜିମ୍ବାୱେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଜିମ୍ବାୱେର ହେଡ କୋଚ୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ସାମନ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜିମ୍ବାୱେର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜଷ୍ଟିନ୍ ସାମନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ଯେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ପରାଜୟରୁ ବିଦ୍ଧି ସିଖିବା ପରେ, ଦୁର୍ବଳ ବିବେଚିତ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସୋମବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 107 ରନରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 83 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାମନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଜଷ୍ଟିନ୍ ସାମନ୍ସ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଭାରତ କିପରି ଖେଳିବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପରି ହେବ। ସେମାନେ (ଭାରତ) କୌଣସି କସରତ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କ ଲୟ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ”
ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲିଂ ଯୋଜନାକୁ ବିପକ୍ଷ ଟିମ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସେହି ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ ଦଳ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବ।
ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଲଟଫେର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।