ଜାଣନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ମ୍ୟାଗନେସିୟମ, ଜିଙ୍କ ଅଭାବରେ କେଉଁସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ କରିହେବ ଦୂର
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବକୁ ହାଇପୋମାଗ୍ନେସେମିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମାଂସପେଶୀ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟକର। ଯଦିଓ ପ୍ରାୟ 2.5% ରୁ 15% ଆମେରିକୀୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବ (ହାଇପୋମାଗ୍ନେସେମିଆ) ରେ ପୀଡିତ, କିଛି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପ୍ରତିଶତ ବହୁତ ଅଧିକ।
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ବ୍ୟତୀତ, ଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଜିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ।
ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ଅଭାବ ଥାଏ, ଏହା ଦୁଃଖ, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଅବସାଦର ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଜିଙ୍କ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜିଙ୍କ ଅଭାବ ଥାଏ।
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ?
ପ୍ରଫେସର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁମେହ, କ୍ରନିକ ଡାଇରିଆ ଏବଂ ସିଲିଆକ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ।
ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ କାରଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ନପାଇଥାଏ।
ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବ
ମାଂସପେଶୀ କ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ସ୍ପାସ୍ମ – କ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା, ଥରିବା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ କ୍ଳାମ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ। କେତେକ ସମୟରେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବ କ୍ଳେଶ କିମ୍ବା ଆକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା – ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଗବେଷଣା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଉଦାସୀନତା ଏକ ଉଦାହରଣ, ମାନସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କିମ୍ବା ଭାବନାର ଅଭାବ ସହିତ ଜଡିତ।
ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ – ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ।
ଜିଙ୍କ ଅଭାବ
ମନୋଭାବ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ
ଜିଙ୍କ ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେରୋଟୋନିନ୍ ଏବଂ ଡୋପାମିନ୍ ପରି ଖୁସି ହରମୋନର ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ସେରୋଟୋନିନ୍ ଏବଂ ଡୋପାମିନ୍ ପରି ହରମୋନ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରାଏ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖେ।
ଏହି ହରମୋନର ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଡିପ୍ରେସନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ।
ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସ୍ତର କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ
ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ହେଉଛି କଖାରୁ ବିହନ, ତିଲ ବିହନ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବିହନ, କାଜୁ ଏବଂ ବାଦାମ ଭଳି ବିହନ ଏବଂ ବାଦାମ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, ବିନ୍ସ, ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା, ବାଦାମ, କଦଳୀ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବର କାରଣ ହୁଏ, ଯେପରିକି ମଧୁମେହ, ତେବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିମ୍ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଜିଙ୍କ ସ୍ତର କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ
ଡାଲି ଏବଂ ଛେନା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲଙ୍କା, ମୁଗ, କିଡନି ବିନ୍ସ, ବାଦାମ ଏବଂ ଛେନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଜୁଆରି, ବାଜରା, ଗହମ ଏବଂ ଓଟ୍ସ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଭଲ ଉତ୍ସ।
ଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିହନ ଏବଂ ବାଦାମ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ପନିର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଏବଂ ମାଂସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ।