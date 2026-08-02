ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା !
ପ୍ରେମ, କ୍ୟାରିୟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଭଲଭାବେ କଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମେଷ:ଆଜି ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଯଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତି ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାରେ ମନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ:ଆଜି ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କଲେ ଶରୀର ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବ। ଘର କାମର ଚାପ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଫଳତା ଆଣିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇବେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରି ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ:ଆଜି ମାନସିକ ଚାପ କମିବ ଓ ମନ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ବଢ଼ିବ। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କର୍କଟ:ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଳା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ।
ସିଂହ:ଆଜିର ଦିନ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ନିଜର ଦାମୀ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟିବ। କିଛି ସମୟ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ।
କନ୍ୟା:ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦରକାର ହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ତୁଳା:ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏକାକୀପଣ ଦୂର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ବିଛା:ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ କଲେ ଉପକାର ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବାକୁ ବୁଝିବେ। କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ।
ଧନୁ:ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଟିଭିରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୁସି ହେବେ।
ମକର:ଆଜି ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଉପହାର ଦେବା-ନେବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କଟିବ। ଏକାଠି ରୋଷେଇ କଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।
କୁମ୍ଭ:ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଫଳତା ଆଣିବ। ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସପିଂ କରିବାବେଳେ କିଛି କ୍ଲାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ।
ମୀନ:ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଆପଣ ଓ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଯଥା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହ କଥା ହେଲେ ମନ ଭଲ ହୋଇଯିବ।