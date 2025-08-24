୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ୩ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘୋଟି ଆସିବ କଳାବାଦଲ, ଦୁଃଖରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର
୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୩ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ ରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ରାତି ୧୨:୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତା’ପରେ ତୃତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉତ୍ତରାଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦିନସାରା ରହିବ।
ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିରତା, ସଫଳତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରତୀକ। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ରାତି ୧୨:୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ତା’ପରେ ସାଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ନୀତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳ ୮:୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବେ, ତା’ପରେ ସେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଆଣିପାରେ।
ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ ବୌଦ୍ଧିକତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧ ଭାବପ୍ରବଣ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ-କେତୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଚାପ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଣିପାରେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବେ।
ସିଂହ ରାଶି: ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ-କେତୁ ସଂଯୋଗ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ, ଆଖି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରତିକାର: ମନ୍ଦିରରେ ଗହମ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଦାନ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି: କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିବ। ଏହି ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଚାପ କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ।
ଅପରାହ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୁଲ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରତିକାର: ମଙ୍ଗଳ ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି: ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ-କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିବ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ମାନସିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରତିକାର: ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ୭ ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ।