ଏଘର ମାଉସୀ ସେଘର ପିଉସୀ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ୫ ରାଶିର ମହିଳା, କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା
ଏଘର ମାଉସୀ ସେଘର ପିଉସୀ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ୫ ରାଶିର ମହିଳା
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପେଟରେ କୌଣସି କଥା ହଜମ ହୁଏନି । ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ୟା କଥା ତା’ ଆଗେ ତା’ କଥା ୟା ଆଗେ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଚୁଗୁଲି କରିବାରେ ଏମାନେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ। ଯଦି ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ରାଶି ବିଷୟରେ…
ବୃଷ ରାଶି: ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଜିଦ୍ ଖୋର ଏବଂ ରାଗି ମଧ୍ୟ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଖରାପ ଲାଗେ ତେବେ ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ଏହାକୁ ମନରେ ରଖି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ସୁଧ ମୂଳ ସହ ସବୁ ସୁଝନ୍ତି । କେତେକ ସମୟରେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବହୁତ ତରବରିଆ କାମ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଏଡାଇବା ଭଲ। ତେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି ।
କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାନ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ । ଯାହା ସମୟ ଆସିଲେ ବାହାରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି।
ସିଂହ ରାଶି: ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅହଂକାରୀ ଏବଂ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷୀ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। କ୍ଷମା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା ରାଶି: କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚୁଗୁଲି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ୟା ଘର କଥା ତା ଆଗରେ, ତା ଘର କଥା ୟା ଆଗରେ କହି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ସେ ସହଜରେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ରହି ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛପଟେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସହଜରେ କାହାର ଗୁପ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥାଏ।
(ଅସ୍ଵୀକାର: ପ୍ରିୟ ପାଠକ, ଏହି ଖବର ପଢିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବାରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ। ଓଡିଶା ଭାଷ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)