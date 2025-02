ବଦଳିଲା ଜୋମାଟୋ ନାଁ, ଏବେ ହେବ ‘ଇଟରନାଲ’ ନାମରେ ହେବ ବୁକିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପାନି ଜୋମାଟୋ ଏବେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ‘ଇଟରନାଲ’ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। କଂପାନିର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଅଂଶୀଦାର, କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୈଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଜୋମାଟୋର ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପ୍ ର ନାମ ‘ଜୋମାଟୋ’ ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ କଂପାନିର କର୍ପୋରେଟ୍ ନାମ ‘Zomato.com’ରୁ ‘Eternal.com’କୁ ବଦଳିଯିବ।

ଅନନ୍ତର ନୂତନ କର୍ପୋରେଟ୍ ନାମ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଜୋମାଟୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ଦୀପିନ୍ଦର ଗୋୟଲ ଅଂଶଧନଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ବୁଝିଥିଲୁ ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଟରନାଲ ନାମରେ ଆମେ ଜୋମାଟୋ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ହାଇପରପୁର ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ ।

