ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, Zomato ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର
ଆସୁଛି ଜୋମାଟୋର ନୂଆ ଫିଚର । ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନଲାଇନ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୋମାଟୋ ବର୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଫୋନ ନମ୍ବର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସହ ସେୟାର କରିପାରିବ ଜୋମାଟୋ । ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ । ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପସନ୍ଦ-ନାପସନ୍ଦ ଜଣାପଡିବ ।
ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ । ଏଥିପାଇଁ ଜୋମାଟୋ ନେସନାଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏନଆରଏଆଇ) ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରୀ ଆପ୍ସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡାଟା ଲୁଚାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ । ଜୋମାଟୋର ପଦକ୍ଷେପରେ ୧୦ ବର୍ଷର ଏହି ଝଗଡାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ଜୋମାଟୋର ଏହି ନୂଆ ଫିଚରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ।
ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଡାଟା ସେତେବେଳେ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ । ଜୋମାଟୋ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପରମିଶନ ମଗାଯିବ । ଏହି ଫିଚରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନାଲ ମେସେଜ ସେୟାର କରିବାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।