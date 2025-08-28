ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲୋଭ୍, ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲା Zomato
ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ରୁ ବାହାରିଲା ଜରି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସତୀଶ ସରଭଗୀ ତାଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜୋମାଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଲାଡ୍ ଡେଜ୍ ରୁ ୨ଟି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।
ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ- ସତୀଶ ଜୋମାଟୋରୁ ଦୁଇଟି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଖଟା ରୁଟିରେ ବ୍ରୋକୋଲି, ମକା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପେଷ୍ଟୋ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଧୂମପାନ ହୋଇଥିବା କଟେଜ୍ ପନିର ଏବଂ କଳା ଗୋଲମରିଚର ଏକ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖୋଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପାଇଲି! ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦୟାକରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଜମାଟୋର ଜବାବ- ସତୀଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜୋମାଟୋ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଜବାବ ଦେଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ।
କମ୍ପାନୀ ଲେଖିଲା, ନମସ୍କାର ସତୀଶ, ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିଚଳିତ କରିଥିବ ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ । ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଉଠାଇପାରିବୁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିବୁ ।