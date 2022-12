ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚିଟଗ୍ରାମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲରମାନେ ଘରୋଇ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସକୁ ୩୨୪ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ । ଟେଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ୨୪୧ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାବେଳେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା । ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକ ଶକିବ ଅଲ ହାସନ ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରିଜରେ ଜମି ରହି ଦଳର ଆଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିନଥିଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମେହେଦି ହାସନ ମିରାଜଙ୍କୁ (୧୩) ଆଉଟ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ସପ୍ତମ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ କ୍ୟାପଟେନ ଶକିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ଦିଥିଲେ । ଶକିବ ୮୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଆଉଟ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଇବାଦ୍ ହୁସେନ୍ କୁଲଦୀପ ଆଗରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ । ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ବୋଲର ତାଙ୍କୁ ଖାତା ନଖୋଲିବା ଆଗରୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ ।

Axar Patel wraps up Bangladesh as India seal an emphatic win in Chattogram.#BANvIND | #WTC23 | 📝 https://t.co/ym1utFHW3S pic.twitter.com/B4utY6wPy6

— ICC (@ICC) December 18, 2022