(Video) ବିପଦର କାରଣ ସାଜିବ AI! ରୋବଟ-ରୋବଟ ମଧ୍ୟରେ କିଡନାପ, ଭିଡିଓ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହେବାର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ରୋବଟ୍ ଅନ୍ୟ ରୋବଟ୍ ଅପହରଣ ଭଳି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? କଥାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ । ଚାଇନାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଚୀନର ଏକ ଏଆଇ ରବୋଟ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀର ସୋରୁମକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏକି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ 12ଟି ରୋବଟକୁ ଅପହରଣ କରିଛି । ଏହି ପୁରା ଘଟଣା ଶୋ’ରୁମରେ ସ୍ଥାପିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି । ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା କେତେ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋ’ରୁମରେ ସ୍ଥାପିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଏଦ ହୋଇଛି । ସଂଘାଇ ରୋବୋଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଶୋ’ରୁମରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ରୋବଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଛୋଟ ରୋବଟ୍ ବଡ ରୋବଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ବାସ ଜନ୍ମାଉଛି । ଏହା ପରେ ସେହି ସମସ୍ତ ରୋବଟଗୁଡିକ ଶୋ’ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ସତ ହୋଇନଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଶୋରୁମ୍ ମାଲିକ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

In this hilarious video, watch as a tiny robot takes charge and kidnap’s 12 much larger robots.

Actual conversation:

large robot says: I never get off work.

Erbai(tiny) replies: So, you’re not going home?

LR: “I don’t have a home,”

TR: “Then come home with me,” #TechComedy pic.twitter.com/vuULKq1S1g

— Fresh Off Internet (@freshofinternet) November 20, 2024