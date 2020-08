ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୧୪୨୨ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୩/୮ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୧୪୨୨ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ୩୭୯୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ତେବେ ଗଂଜାମରୁ ୨୫୫, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୁ ୨୨୮, ଗଜପତିରୁ ୧୩୯, ବଲାଙ୍ଗୀର ରୁ ୧୦୦, ସମ୍ବଲପୁର ରୁ ୯୫ କ ରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।

Another 1422 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 13.8.2020

255 from Ganjam

228 from Khurdha

139 from Gajapati

100 from Bolangir

95 from Sambalpur

71 from Cuttack

57 from Sundergarh

45 from Puri

44 from Bhadrak

42 from Rayagada

37 from Dhenkanal

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) August 13, 2020