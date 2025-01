300 ଫୁଟ ଗଭୀର କୋଇଲା ଖଣିରେ ପସିଲା ପାଣି, ଫସି ରହିଛନ୍ତି 18 ଜଣ ଶ୍ରମିକ! ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 300 ଫୁଟ ଗଭୀର କୋଇଲା ଖଣିରେ ଫସିଛନ୍ତି 18 ଜଣ ଶ୍ରମିକ । କୋଇଲା ଖଣିରେ ପାଣି ଭରିଯିବା କାରଣରୁ ଗଭୀର ଖଣିରେ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ହସାଓ ଜିଲ୍ଲାର ଦିମାରେ ଏହି ଖଣି ରହିଥିଲା । ରେଟ ହୋଲ ଖଣିରେ ପାଣି 100 ଫୁଟ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବାହିନୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବାହିନୀ ମେଘାଳୟ ବୋର୍ଡରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାର ସହାୟତା ଲୋଡିଥିବା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ।

We have requested the Army’s assistance in the ongoing rescue operation. The State Disaster Response Force (SDRF) and the National Disaster Response Force (NDRF) are also on their way to the incident site to aid in the efforts. https://t.co/35ET3f80jr

