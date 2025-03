Video: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ହାଇଡ୍ରାମା, ୧୮ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟେକିନେଲେ ମାର୍ଶାଲ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ୟୁଟି ଖାଦେର ଶୁକ୍ରବାର ୧୮ ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନହୀନତା ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ।

ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଶାଲମାନେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ।

ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଡୋଡାନାଗୌଡା ଏଚ୍ ପାଟିଲ, ଅଶ୍ୱଥ ନାରାୟଣ ସିଏନ୍, ଏସ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱନାଥ, ବିଏ ବାସଭରାଜ, ଏମ୍ଆର୍ ପାଟିଲ, ଚନ୍ନବାସପ୍ପା (ଚାନ୍ନି), ବି ସୁରେଶ ଗୌଡା, ଉମାନାଥ ଏ କୋଟିୟାନ୍, ଶରନୁ ସାଲାଗର, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବେଲଡାଲେ, ସିକେ ରାମମୂର୍ତ୍ତି, ଯଶପାଲ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ବିପି ହରିଶ, ଭରତ ସେଟ୍ଟୀ ୱାଇ, ମୁନିରତ୍ନା, ବାସଭରାଜ ମାଟିମୁଦ, ଧୀରଜ ମୁନିରାଜୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରୁ ଲାମାନି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

#WATCH | Bengaluru: 18 Karnataka BJP MLAs being carried out of the Assembly after their suspension.

The House passed the Bill for their suspension for six months for disrupting the proceedings of Assembly. The Bill was tabled by Karnataka Law and Parliamentary Affairs Minister… pic.twitter.com/KKss0M9LVZ

— ANI (@ANI) March 21, 2025