ପାଣି ପିଆଇଲା ବାଂଲାଦେଶ, ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି

ମୀରପୁର: ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହାସଲ କରିଛି ଘରୋଇ ଦଳ। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ପରାଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ବିଜୟ ସହ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ସିରିଜରେ ୧-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୭ ଡିସେମ୍ବରରେ ଢାକାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଫ୍ଲପ୍ ମାରିଥିଲା। ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୮୬ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ କେବଳ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

A sensational tenth-wicket partnership has given Bangladesh a win to start off the series 👏

