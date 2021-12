୩ ମାସ ଭିତରେ ୮୦ଟି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ମାରିଛନ୍ତି ୨ଟି ମାଙ୍କଡ଼, ଜାରି ହେଲା ଫଟୋ

ମୁମ୍ବାଇ: ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଡ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୮୦ଟି କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କୁକୁର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଓ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେଉଥିବା ଖବର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କୁକୁରଙ୍କ ଲଗାତର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ କୁକୁର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ।

ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ବିଡ୍ ର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କୁକୁର ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୨ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ନାଗପୁର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଏହି ଦୁଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବିଡ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନେଇ ନାଗପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।

Maharashtra | 2 monkeys involved in the killing of many puppies have been captured by a Nagpur Forest Dept team in Beed, earlier today. Both the monkeys are being shifted to Nagpur to be released in a nearby forest: Sachin Kand, Beed Forest Officer pic.twitter.com/3fBzCj273p

— ANI (@ANI) December 18, 2021