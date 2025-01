Video: ବାଲକୋନିରେ Threesome କରିବା ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଲକୋନିରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ମଡେଲ। ବ୍ରାଜିଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଡେଲ ଓନ୍ଲିଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ଘଟିଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ Threesome କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲକୋନିରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଖବରଟି ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ପୋଷ୍ଟରେ @MyLordBebo ଲେଖିଥିଲେ, “ବ୍ରାଜିଲରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଓନ୍ଲିଫନ୍ସ ମଡେଲ ସେକ୍ସ ସମୟରେ ବାଲକୋନିରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।

ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଯୁବକ: ବ୍ରାଜିଲର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏହି ମଡେଲ ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜ ବୟସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଅନୁଗାମୀ ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ମଡେଲ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବାଲକୋନିରେ କୋଇଟସ୍ ରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖସି ପଡ଼ିଲେ: ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ଭୋଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମଡେଲ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ସେ ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଟୁଇଟ୍ ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଡେଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।

🇧🇷 In Brazil, a 23-year-old Onlyfans prostitute fell to her death from a balcony during sex.

The model, popular in wide Brazilian circles, decided to expand her portfolio and invited several men.

1/ pic.twitter.com/hOswLKssAi

— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 25, 2025