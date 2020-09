ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୩୭୭୯ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୪/୯ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୩୭୭୯ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ୧୬୧୦୪୪କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Another 3779 Covid patients have recovered and are being discharged on 24.09.2020

550 from Khordha

427 from Cuttack

158 from Puri

155 from Baleswar

152 from Bargarh

152 from Jharsuguda

135 from Kandhamal

135 from Mayurbhanj

127 from Sambalpur

118 from Rayagada

113 from Jajapur

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 24, 2020