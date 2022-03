ମେହାଲୀରେ ଭାରତର ମନମୋହକ ବିଜୟ: ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା ରୋହିତ ସେନା

ମୋହାଲୀ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟରେ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ ୨୨୨ ରନରେ ସିଂହଳୀ ଦଳକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୧୦୦ ତମ ମ୍ୟାଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସସି କମାଲ କରି ପାରି ନଥିଲେ । ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ଆଶା କରୁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକ । କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୪୫ ରନରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ବିରାଟ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚରେ ଜବରଦସ୍ତ କମବ୍ୟାକ କରିଥିଲେ ରୋୟଲ ଷ୍ଟାର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜଡେଜା । ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ସାଙ୍ଗକୁ ୯ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିାର କରିଛନ୍ତି ଜାଡ୍ଡୁ । ସାର ଜାଡେଜାଙ୍କ ୱାନ ମ୍ୟାନ ଶୋ’ରେ ସିଂହଳୀ ଦଳ ବେହାଲ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ସାମନା କରିଛି ।

ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୧୦୮-୪ରୁ ମ୍ୟଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା । ଦିନର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦଳ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଜାଡେଜା ନାମକ ତୋଫାନ । ୧୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର ୪୧ ରନ ବ୍ୟୟରେ ୪ ଓଭର ମ୍ୟାଡେନ ସହିତ ୫ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ସାର ଜାଡେଜା । ଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତ୍ର ୧୭୪ ରନରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ ଫଳୋଅନ ଖେଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ନଥିଲା ଟିମର ପରିସ୍ଥିତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅଶ୍ୱୀନଙ୍କୁ ଆଟାକରେ ଲଗାଇଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ମାତ୍ର ୯ ରନରେ ସିଂହଳୀ ଦଳକୁ ଲାଗିଥିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ଓପନର ଥିରିମାନେ । ଏହାପରେ ୧୯ରେ ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ ରବି ଅଶ୍ୱୀନ । ୧୯ ରନରେ ଶ୍ରୀଲଭ୍କା ଦୁଇ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା ଜାଡେଜା ଶୋ’ । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୫ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ଜଡେଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି । ୧୬ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ୪୬ ରନ ଦେଇ ୪ ଟି ୱିକେଟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ସାର ଜାଡେଜା । ଫଲୋ ଅନ ପରେ ୧୭୮ ରନ କରି ଅଳ ଆଉଟସ ସମାନା ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୨୨ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପାରିଛି ।

𝗪𝗛𝗔𝗧. 𝗔. 𝗪𝗜𝗡! 👏 👏@ImRo45 begins his Test captaincy stint with a win as #TeamIndia beat Sri Lanka by an innings & 2⃣2⃣2⃣ runs in the first @Paytm #INDvSL Test in Mohali. 👌 👌

