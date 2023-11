ଗଛରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଲେ ଗଣିବେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍: ବିଏମସି ଦେଖାଇଲା ଉଦାହରଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ବିଏମସିର ଏହି ନିୟମକୁ ଫୁ’ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମକୁ ଭୁଲି ରାଜଦାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛରେ ପେଷ୍ଟର ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ବିଏମସି । ଗଛରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିଛି ମହାନଗର ନିଗମ । ପୋଷ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ।

Team BMC imposed a penalty of Rs 50,000/- and lodged an FIR on Evolve (A Multidesigner Store) at Jaydev Vihar for pasting multiple posters on the tree.

Don't paste unauthorised posters/banners on tree, pole and wall(TPW) it will result in heavy penalty with FIR.… pic.twitter.com/Q5huBtf2Pu

