କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ୫୭ଜଣ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪ା୮(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କରୋନା ରେ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ୫୭ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିବା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

As many as 57 babies have been born to mothers infected by coronavirus at COVID hospitals of Ganjam district till date. Heartening to know that all of them are healthy with no symptoms of #COVID19. #OdishaCareshttps://t.co/klglviYENN

