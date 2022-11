ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଯୋଡା ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ଶିବସେନା(ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ନେତା ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁର୍ବତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଶୁକ୍ରବାର ହଙ୍ଗୋଲିର କଲମନୂରୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆଦିତ୍ୟ ଟାକରେ ପାର୍ଟୀର କିଛି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପଦଯାତ୍ରାର ୬୫ ଦିନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିବାଦନ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନନ୍ଦେଡର ଅରଦପୁର ତାଲୁକା ଗାଁର ସେନି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ନେତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚୋରମ୍ବା ଫାଟାର ହିଙ୍ଗୋଲି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

