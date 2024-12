(Video) ପର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର କରିବେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ: ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୦୦୦ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କଲେ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ପର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ଓନଲି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଡେଲ ଲିଲି ଫିଲିପ୍ସ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଅଜଣା ତଥା ଗୋପନୀୟ କାହାଣୀର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଅତୀତର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ପର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସିଯାଇଥିଲା । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୧୦୦ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା । ତାହା ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଭିତରୁ ଓ ବାହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଥିଲା । ଲିଲିଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଲିଲି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଯାଇଥିଲା । ନିଜର କୋହକୁ ସେ ଚାପି ରଖି ପାରିନଥିଲେ । ତେବେ ନିଜର ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଲିଲି କହିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ୧୦୦୦ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହେବ ଓ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଦାମରେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ରହିଥିବ । େବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଲିଲି ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

i watched the documentary about lily phillips. this was her immediate reaction after hooking up with 100 men in a day.

she was feigning excitement for weeks before the stunt.

