ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଝଟକା: ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ବାଂଲାଦେଶ ୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଲାଗିଛି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ । ବାଂଲାଦେଶର ପରାଜୟ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଜୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଶ୍ୱକପ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ଦେଇଛି । ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ବଳରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ । ଏଥିସହ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ତେବେ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ରାଶିଦ ସେନା ।

ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚକମା ଦେଇ ସେମି ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ହାସଲ କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୧୧୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ରାଶିଦ ସେନା । ଏହି ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ମାରିଛି ବାଂଲାଦେଶ । ଅଧିନାୟକ ରାଶିଦ ଖାନ୍ ଏବଂ ନବୀନ ଉଲ୍-ହକଙ୍କ ଖତରନାକ ବୋଲିଂରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସାମନା କରିଛି । ୧୧୬ ରନର ପିଛା କରି ବାଂଲାଦେଶ ୧୭.୫ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୦୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛି । ଷ୍ଟାର ଓପନର ଲଟନ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି ରାଶିଦ-ନବୀନଙ୍କ ବଲକୁ ସାମନା କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ।

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 – 𝐀𝐅𝐆𝐇𝐀𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐌 𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈𝐄𝐒!!! 🙌#AfghanAtalan have successfully defended their total and have won the game by 8 runs (DLS) to make it to the Semi-Finals of the #T20WorldCup for the 1st time in their history. 👊🤩#AFGvBAN pic.twitter.com/isn1j9zub9

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 25, 2024